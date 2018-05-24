ماجدة خير الله: "كلبش" يستحق المتابعة ومحمد رمضان لم يتطور

في أولى حلقات لجنة التحكيم المكونة من الناقدة ماجدة خير الله، وحنان شومان، في مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مع محمد طارق أضا، على راديو إينرجي، تردد 92.1، قدمت خير الله تحليلاً كاملاً للمسلسلات بعد مرور أسبوع كامل على بدء العرض.





في البداية أثنت خير الله على الفنان مصطفى شعبان، والدور الذي يقدمه في مسلسل "أيوب"، قائلة: "على الرغم من عدم متابعتي الجيدة له إلا أنني أثني عليه خروجه من الإطار الذي كان قد وضع نفسه به خلال السنوات الماضية، وأنه بدأ في تقديم شخصيات جديدة".





وعن مسلسل "مليكة" للفنانة دينا الشربيني، قالت: "المسلسل يوحي أن به أجواء، البداية جيدة فدينا ممثلة جيدة ولكن عليها أن تكمل باقي الحلقات مثل قوة البداية وذلك حتى لا تسبب في الخذلان للجمهور خاصة أنها هي من اختارت القصة".





وبسؤالها عن مسلسل "اختفاء" للفنانة نيللي كريم، قالت "مختلف، بدايته مثيرة ويشغل التفكير فهناك شيء ننتظره في كل حلقة وأجمل ما فيه تداخل الأزمنة ومن المتوقع له زيادة نسبة المتابعة في الحلقات القادمة".





أكدت خير الله إعجابها الشديد بمسلسل يحيى الفخراني "بالحجم العائلي"، قائلة: "هناك تفاصيل جيدة والفخراني يقدم شخصية جديدة هو وميرفت أمين، بجانب مجموعة الشباب الرائعة، ويسرا اللوزي في هذا المسلسل مختلفة"، وتابعت حديثها: "المسلسل به بهجة ويستحق الإشادة".





أما عن مسلسل "نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان، قالت: "مقبول حتى الآن، ولكن محمد رمضان شبه نفسه لم يخرج من الإطار الذي قدمه قبل ذلك"، وأثنت على مسلسل "كلبش 2" للفنان أمير كرارة، وقالت إن بدايته جيدة والشخصية مثيرة وقابلة أن تلعب العديد من المغامرات، الحلقات تجعل الجمهور ينتظر ما سيحدث، ومن جانبه قالت أن مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، للفنانة زينة " ليس بالسيئ بل مقبول".





وأثنت ماجدة على مسلسل "أبو عمر المصري"، للفنان أحمد عز، وقالت : "مسلسل جيد جدًّا مرتفع، يستحق المتابعة"، ووجدت خير الله أن مسلسل كلٍّ من نيللي كريم وأحمد عز يستحقا الإنتاج بميزانية كبيرة.





واختارت كلاًّ من مسلسلات طايع، وبالحجم العائلي، وكلبش2، وأبو عمر المصري بوصفها أفضل فريق عمل متكامل.