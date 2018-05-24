"عم صابر".. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة حول الانتماء لمصر

أنتجت مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة فيلما تسجيليا عن الانتماء لمصر، حيث تدور أحداث الفيلم داخل قهوة "عم صابر"، التى اتخذها الطلاب إسقاطا على مصر.





وقال الطلاب إن قهوة عم صابر يتجمع فيها كل الناس، وتتلخص رسالة الفيلم فى أن الانتماء شعور فطرى موجود داخل جميع الناس لكن هذا الشعور تختلف درجته من شخص لآخر، مؤكدين أن أهم المشكلات التى واجهتهم هى صعوبة الوصول لمصادر من الشعب تقبل التصوير حول حياتها اليومية.



