"الحصة الأخيرة".. مشروع تخرج عن كبار السن بـ"إعلام القاهرة"

أنتج عدد من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فيلما قصيرا تحت عنوان "الحصة الأخيرة"، ضمن مشاريع التخرج للكلية للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨، وقد حصل المشروع على المركز الثالث بالكلية.





وتتلخص فكرة المشروع فى أن الحياة مستمرة حتى فى مرحلة ما بعد الـ60 وفكرة المعاش التى يعتقد البعض أن الحياة توقفت بعدها بل يمكن أن تكون بداية لحياة أفضل وإنجازات أكبر.





وأكد الطلاب، أن الهدف من المشروع توصيل فكرة أن العمر مجرد رقم وأن الـ60 عاما ليس عمرا كبيرا، ولكنه يمكن أن يكون مرحلة أخرى من العطاء، طالما الإرادة والعزيمة والإصرار موجودون، دون التأثر بكلام الناس.





والفيلم يتناول الفكرة من خلال معايشة لـ4 شخصيات استطاعت أن تحقق إنجازات فى مجالات عديدة وعلى مستويات مختلفة ثقافى واجتماعى ورياضى، حيث أشرف عن المشروع الدكتور حسين خليفة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، واشترك فى صناعة الفيلم كل من نور بازرباشى "موسيقى"، وأحمد رشاد "إيقاع".









وتكون فريق العمل من الطلاب، "أسماء رضا، الشفاء نبيل، أمل حمدى، آيات ماهر، باسنت خالد، تقى جمعة، دعاء عمر، دينا محمد، سلمى إبراهيم، سمر محمد، سهيلة عمر، فاطمة عبد الحليم، مارينا بطرس، محمود مصطفى، ميسرة عز، يوستينا يوسف".



