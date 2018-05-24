مقتل وإصابة 27 شخصًا بانفجار في إسبانيا (صور)

قتل شخص وأصيب 26 آخرون بينهم سبعة أطفال في انفجار داخل منشأة لتخزين الألعاب النارية ببلدة توي في منطقة غاليسيا شمال غربي إسبانيا.

وأوضحت أجهزة الطوارئ، أن رجال الإطفاء لا زالوا يتفقدون المنازل المحترقة في المنطقة بحثا عن قتلى وجرحى آخرين، مشيرة إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة للمخزن، وأنه كان قويا لدرجة شعر بها سكان المناطق الواقعة على بعد عدة كيلومترات منه.

وقالت صحيفة "فارو دي فيجو" الإسبانية إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار الذي دمر عشرات المنازل، إلا أن أجهزة الطوارئ الإسبانية لم تؤكد سوى حالة وفاة واحدة.

ولم تتوفر حتى الآن، أي تقارير عن أسباب هذا الانفجار.