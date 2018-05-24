​​ وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بحضور أميرَيْ مكة والمدينة

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة أمس اجتماع لجنة الحج العليا، بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأعضاء اللجنة.





وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج، ومتابعة مشروعات الحج للارتقاء بالخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.





وفي ختام الاجتماع اتُّخِذ عدد من التوصيات حيال ما جرى مناقشته؛ وذلك للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.







