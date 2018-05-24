رسميا.. فيسيل كوبه الياباني يضم إنييستا موسمين

أعلن نادي فيسيل كوبه الياباني، تعاقده الرسمي مع إندريس إنييستا، قائد فريق برشلونة السابق لمدة موسمين حتي عام 2020.





وسافر إنييستا، يوم أمس الأربعاء إلي اليابان رفقة رئيس النادي في طائرة خاصة للتوجه إلي طوكيو، لتوقيع العقود الرسمية وعقد مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام.





وغادر إنييستا برشلونة بعد أن قضي 22 عاماً مع الفريق في ملعب الكامب نو، وكانت مباراة ريال سوسيداد الأخيرة للاعب في ختام بطولة الدوري.





ومن المنتظر، أن ينضم إنييستا، إلي لاعب أرسنال السابق لوكاس بودولسكي وهداف الدوري البرازيلي ويلينغتون للعمل سوياً مع الفريق الياباني.





يذكر أن فريق فيسيل كوبه يحتل المركز السادس في الدوري الياباني بعد فوزه في ستة مباريات فقط من 15 لقاء.