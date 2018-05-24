افتتاح مركز التحكم والتوجيه بإصلاحية العاصمة المقدسة

افتتح مدير سجون منطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش مركز التحكم والتوجيه في إصلاحية العاصمة المقدسة اليوم.





وأشار الدويش إلى أن المركز يعد نقلة نوعية في قطاع السجون ويعتبر الركيزة الأساسية لربط الأنظمة الأمنية ومراقبتها والمتابعة المستمرة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات وإدارة الأزمات والحالات الطارئة على مدار الـ ٢٤ ساعة. وفق صحيفة "سبق"





وقال مدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة العقيد عبدالله سعد المالكي إن للمركز ٦ مهام وهي: المراقبة والمتابعة المستمرة على مدار الـيوم، وتسجيل الوقوعات اليومية، والإحصاءات وتحليل البيانات، واستقبال البلاغات والرفع بها لجهات الاختصاص ومتابعتها، والتعامل مع المواقف الأمنية وإدارة الأزمات والحالات الطارئة، والتوجيه والاستجابة وتبادل المعلومات مع القطاعات الأمنية الأخرى وفقاً لما تتطلبه المواقف الأمنية، وإن المركز ترتبط به جميع أنظمة الإصلاحية الأمنية والمعلوماتية، ويرتبط بمدير الإصلاحية مباشرة.





وأوضح أن الغرض الرئيس من المركز هو توحيد جميع الأنظمة الأمنية في موقع واحد وإدارتها من قبل كوادر مؤهلة في التعامل مع البلاغات والتوجيه والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لحفظ الأمن ومواجهة التحديات الأمنية، والرجوع لأي أحداث قد تقع داخل الإصلاحية، لافتاً إلى أن عدد كاميرات المراقبة أكثر من ٢٠ كاميرا موزعة على جميع مرافق الإصلاحية.







