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أردوغان واثق من الفوز بولاية ثانية

الخميس 24/مايو/2018 - 08:52 ص
أردوغان واثق من الفوز بولاية ثانية
أردوغان
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وكالات
 

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بولاية ثانية، معتبرا أن الشعب التركي سيمنحه تلك الولاية مع برلمان قوي.

 

وقال أردوغان في برنامج خاص على قناة TRT التركية، مساء الأربعاء: "واثق بأنه في حال منحني الشعب منصب الرئاسة للمرة الثانية فإنه سيمنحني إياه مع برلمان قوي".

 

وتابع معلقا على ترشيح وزراء للانتخابات البرلمانية المقبلة بأنه "لن يكون هناك مجلس وزراء مكون من 25 وزيرا خلال الفترة المقبلة. وعدد الوزراء سينخفض إلى حد كبير".

 

وستجري الانتخابات الرئاسية التركية في 24 يونيو المقبل وتضم قائمة المرشحين كلا من الرئيس الحالي أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إنجيه، وزعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشينار، والسياسي الكردي صلاح الدين ديميرطاش، بالإضافة إلى زعيم حزب السعادة تيميل كرم الله أوغلو، وزعيم حزب "الوطن" دوغو بارينتشاك.

 

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