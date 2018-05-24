أمين نجران المكلف يناقش مؤشرات قياس الأداء للبلديات

رأس أمين منطقة نجران المكلف، المهندس حمد بن حسين عيبان، بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة بحي الفهد اجتماع مناقشة مؤشرات قياس الأداء للأهداف الاستراتيجية، بحضور وكلاء الأمانة وإدارات البلديات والجهات المعنية.





وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات المنخفضة، وتحديد المعوقات، ووضع الحلول المناسبة لرفع مستوى الأداء، إضافة إلى مناقشة آلية جمع وتدقيق وتوثيق البيانات وتطويرها للحصول على بيانات ذات جودة عالية. وفق صحيفة "سبق"





كما تم مناقشة خطة العمل الموضوعة لجمع بيانات مؤشرات الربع الثاني من العام الحالي التي تتزامن مع فترة الإجازة.





وأشار إلى تشديد أمين المنطقة على العمل الجاد، والتقيد بالمواعيد المحددة لجمع البيانات الخاصة بقياس الأداء الاستراتيجي، وتحديد مدى الوصول للمستهدفات.







