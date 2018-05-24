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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 24-5-2018

الخميس 24/مايو/2018 - 08:35 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 24-5-2018
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واصلت  أسعار  الخضروات اليوم الخميس ، استقرارها حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة، والفلفل ما بين 10 و12 جنيها ، والبطاطس 3.5 جنيه ، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات ، والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات ، والليمون من 8 الي 10 جنيهات ، والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي8 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والثوم 20 جنيها ، والباذنجان 5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى  5 جنيهات وارتفعت إلى6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات ، والبسلة 6 جنيهات


كما واصلت  أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الخميس  حيث  سجل  كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز  6.5 و 7 جنيها ، والخوخ  من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ،أن اسعار الفاكهة ستنخفض  خلال الايام القادمة في ظل زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب.
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