أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 24-5-2018





كما واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الخميس حيث سجل كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز 6.5 و 7 جنيها ، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه.





وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ،أن اسعار الفاكهة ستنخفض خلال الايام القادمة في ظل زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب.