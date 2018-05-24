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عبدالله الرويشد يطرح دعاءً دينياً بمناسبة شهر رمضان

الخميس 24/مايو/2018 - 08:36 ص
عبدالله الرويشد يطرح دعاءً دينياً بمناسبة شهر رمضان
عبدالله الرويشد
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الفجر الفني
 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، طرح الفنان الكويتي عبدالله الرويشد دعاءً دينياً بعنوان "اللهم اني اسألك" بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

دعاء "اللهم اين اسألك" سيكون الأول ضمن ألبوم كامل يتضمن أدعية عدّة يعمل على تنفيذها عبدالله الرويشد على أن تطلقه قريباً “روتانا”.

الجدير ذكره أن عبدالله الرويشد طرح منذ 3 أشهر تقريباً أغنية جديدة بعنوان "عقارب الساعة" وذلك كهدية منه للجمهور ومحبّيه مع بداية العام الحالي.

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