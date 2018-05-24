قرارت رئاسية جديدة في اليمن

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات جمهورية بتعيين وزير خارجية وسفير لليمن لدى الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، "أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية".

وأضافت أن الرئيس هادي "أصدر قراراً بتعيين عبد الملك المخلافي مستشاراً لرئيس الجمهورية".

كما عيّن الرئيس اليمني "السفير أحمد عوض بن مبارك سفيراً فوق العادة ومندوباً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى مهامه كسفير فوق العادة ومفوضاً لدى الولايات المتحدة الأمريكية".