ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قرارت رئاسية جديدة في اليمن

الخميس 24/مايو/2018 - 08:38 ص
قرارت رئاسية جديدة في اليمن
الرئيس اليمني
طباعة
وكالات
 

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات جمهورية بتعيين وزير خارجية وسفير لليمن لدى الأمم المتحدة.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، "أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية".

 

وأضافت أن الرئيس هادي "أصدر قراراً بتعيين عبد الملك المخلافي مستشاراً لرئيس الجمهورية".

 

كما عيّن الرئيس اليمني "السفير أحمد عوض بن مبارك سفيراً فوق العادة ومندوباً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى مهامه كسفير فوق العادة ومفوضاً لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

المزيد عن: منصور هادي قرارت رئاسية رئيس الجمهورية اليمن الرئيس اليمني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 8:50:25 AM