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مصادر عسكرية تنفي أي قصف للتحالف الأمريكي على مواقع سورية

الخميس 24/مايو/2018 - 08:36 ص
مصادر عسكرية تنفي أي قصف للتحالف الأمريكي على مواقع سورية
مواقع سورية
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وكالات
 

أكد مصدر عسكري أن الانباء التي تحدثت عن قصف جوي للتحالف الاميركي على مواقع سورية غير صحيحة.

 

وقال المصدر لسبوتنيك: "المعلومات المتعلقة بالغارات الجوية المزعومة من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع سورية غير صحيحة".

 

وكان مصدر عسكري لـ "سبوتنيك" قد قال إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الأمريكي، استهدفت عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الخميس، 24 مايو، موقعين للجيش السوري في البادية.

 

وأضاف المصدر أن الموقعين المستهدفين يقعان في محيط المحطة الثانية (T2)، واصفا الموقعين المذكورين بأنهما نقاط متقدمة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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