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ألكسندر ستانوجيفيتش

الخميس 24/مايو/2018 - 08:25 ص
ألكسندر ستانوجيفيتش
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الفجر الرياضي
 

أعلن نادي القادسية السعودي تعاقده مع المدرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش لمدة موسم واحد.

ويبلغ ستانوجيفيتش من العمر 44 عامًا، وهو لاعب سابق في مايوركا الإسباني، وبدأ مسيرته كمدير فني عام 2006، مع فريق سريم الصربي.

ودرب ستانوجيفيتش خلال مسيرته منتخب صربيا تحت 19 عامًا، وبارتيزان الصربي، وداليان ييفانج وبكين جوان وبكين جروب الصينيين، وكانت آخر محطاته مع باوك اليوناني في العام الماضي.


وتوج المدرب مع بارتيزان بالدوري الصربي مرتين، موسمي 2009-2010، و2010-2011، بالإضافة إلى كأس صربيا عام 2011.

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