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جنرال روسي يكشف عدد المسلحين شمال أفغانستان

الخميس 24/مايو/2018 - 08:23 ص
جنرال روسي يكشف عدد المسلحين شمال أفغانستان
شمال أفغانستان
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وكالات
 

أكد سكرتير مجلس الامن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن عدد المسلحين شمال افغانستان يتراوح ما بين 15-20 الف شخص، مشيرا الى تزايد تهديد الامن لدول منظمة الامن الجماعي يزداد.

 

وقال باتروشيف خلال لقائه نظرائه في منظمة الامن الجماعي: "يزداد نشاط المنظمات الارهابية بالقرب من حدود دول منظمة الامن الجماعي. العدد الاجمالي للمسلحين شمال افغانستان يتراوح ما بين 15-20 الف، وقرابة 7 الاف منهم بالقرب من حدود طاجكستان".

 

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

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