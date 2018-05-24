جنرال روسي يكشف عدد المسلحين شمال أفغانستان
الخميس 24/مايو/2018 - 08:23 ص
وكالات
أكد سكرتير مجلس
الامن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن عدد المسلحين شمال افغانستان يتراوح ما بين
15-20 الف شخص، مشيرا الى تزايد تهديد الامن لدول منظمة الامن الجماعي يزداد.
وقال باتروشيف
خلال لقائه نظرائه في منظمة الامن الجماعي: "يزداد نشاط المنظمات الارهابية بالقرب
من حدود دول منظمة الامن الجماعي. العدد الاجمالي للمسلحين شمال افغانستان يتراوح ما
بين 15-20 الف، وقرابة 7 الاف منهم بالقرب من حدود طاجكستان".
وتعاني أفغانستان
اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وحركات متحالفة معها، وتنظيم
"داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.
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