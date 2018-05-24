جنرال روسي يكشف عدد المسلحين شمال أفغانستان

أكد سكرتير مجلس الامن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن عدد المسلحين شمال افغانستان يتراوح ما بين 15-20 الف شخص، مشيرا الى تزايد تهديد الامن لدول منظمة الامن الجماعي يزداد.

وقال باتروشيف خلال لقائه نظرائه في منظمة الامن الجماعي: "يزداد نشاط المنظمات الارهابية بالقرب من حدود دول منظمة الامن الجماعي. العدد الاجمالي للمسلحين شمال افغانستان يتراوح ما بين 15-20 الف، وقرابة 7 الاف منهم بالقرب من حدود طاجكستان".

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.