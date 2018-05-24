فيديريكو بيرنارديسكي يغادر معسكر إيطاليا للإصابة





كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خروج لاعب يوفنتوس، من قائمة المنتخب الإيطالي، التي تستعد لخوض 3 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة.





وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن فيديريكو بيرنارديسكي لاعب البيانكونيري، سيغادر معسكر تدريب منتخب إيطاليا، الخميس، لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع فريقه.





وأوضح أن اللاعب سيغيب عن المباريات الودية الثلاث للأزوري، تحت قيادة روبرتو مانشيني، المدير الفني الجديد لإيطاليا، ضد السعودية يوم 28 مايو/ أيار الجاري، ثم فرنسا وهولندا يومي 1و4 يونيو المقبل.



