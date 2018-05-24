شغب المشجعين يتسبب في إيقاف نهائي دوري السلة البلغاري

تسبب شغب المشجعين في إيقاف المباراة الثانية بنهائي دوري كرة السلة البلغاري بين صاحب الأرض ليفسكي لوكويل وبلقان بوتيفجراد، بعدما ألقى مشجعو ليفسكي أجساما على الملعب وحاولوا مهاجمة لاعبي الفريق الضيف.





وبدأت المباراة بين الغريمين التقليديين في جو متوتر في صوفيا، حيث وقف المشجعون المتعصبون لفريق ليفسكي، خلف مقاعد الفريق المنافس ووجهوا لطاقمه إهانات كما ألقوا بزجاجات بلاستيكية.





وزاد التوتر مع تبقي ثلاث دقائق فقط على نهاية المباراة عقب مواجهة أخرى حين ألقى مشجعو ليفسكي زجاجات بلاستيكية على لاعبي بوتيفجراد وحاولوا نزول الملعب.





وحال الأمن دون نزول المشجعين لأرض الملعب وتدخلت الشرطة مكافحة الشغب على الفور، بينما أوقف الحكم المباراة وأمر اللاعبين بدخول غرف خلع الملابس.





وقال مسؤولو المباراة إن من الممكن استئناف المباراة دون جمهور لكن مشجعي الفريق الزائر رفضوا مغادرة المدرجات.





وكانت النتيجة عند توقف المباراة 66-59 لصالح ليفسكي بعد مرور 37 دقيقة.





وقالت رابطة الدوري المحلي إنه سيتم استكمال الدقائق الثلاث المتبقية، غدا الخميس، دون جمهور.



