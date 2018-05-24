محمد رياض يخرج من عباءة الرجل "الكيوت"

فاجأ الفنان محمد رياض جمهوره بعدما ظهر في ثوب جديد من خلال مسلسل "رحيم"، والذي يشارك في بطولته مع الفنان ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور.





محمد رياض انسلخ من جلده تماما، وظهر لأول مرة ليقدم دور البلطجي، الي يدخل في مشادات وصراعات من أجل صديقه، وحاول رياض من أن يوظف مهارته في التمثيل لتقديم الدور بشكل يقنع جمهوره، الذي أحبه لسنوات في دور الرجل المسالم.





ولجأ محمد رياض لتغليظ صوته، واستخدم كل امكانياته من أجل اخضاع ملامح وجهه لهذا الدور، واستطاع الفنان أن يقنع عدد كبير من جمهوره، ولكن ظل عدد آخر ما زال يراه الفنان "الكيوت"، وخاصة أنه قدم دور البلطجي بملابس مهندمة وشكل رزين.





مسلسل "رحيم" يشارك في بطولته حسن حسني، دينا، إيهاب فهمي، صبري فواز، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، حتى أن الفنان أمير كرارة أبدى إعجابه الشديد بالعمل، كما شارك الفنان أحمد السقا في المسلسل كضيف شرف.