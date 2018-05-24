"الكحلاوي" يشعل حماس الجمهور بـ"هل هلالك" و"الليلة الكبيرة" بحضور خالد جلال (صور)

تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، أمس الأربعاء، فعاليات برنامج " هل هلالك" الذى ينظمه القطاع سنويا خلال شهر رمضان للعام الثالث على التوالى، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التابعة له.





وقد شهد أوبريت العرائس "الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح، إقبالا جماهيريا من الأطفال وذويهم غير مسبوق فى البرنامج، كما توافدت مجموعات كثيرة على "ركن الطفل" تحت إشراف الفنانة سها كحيل، لتعليم فنون الرسم والتلوين وعمل الألعاب اليدوية البسيطة.





وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، بعدة فقرات للسيرك القومى منها البلياتشو والتوازن على الكرة والجونجلير والبيسكليت، كما عزفت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية مجموعة من المقطوعات الموسيقية بمصاحبة الربابة والطبل البلدى والناى والمزمار، بجانب تقديم فقرة التنورة .

وكان مسك الختام مع مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوي وفرقته، الذى تغنى بمجموعة من الأغانى الدينية فى مدح وحب الرسول (صلى الله عليه وسلم)، منها "نور النبي هل علينا، لأجل النبي، قمرُ سيدنا النبي، عليك سلام الله، إنك رسول الله، حب الرسول دوبني دوب، سلملي على طه حبيبي، صلى الله على محمد، طلع البدر علينا"، واشعل حماس الجمهور الدينى الذى ردد معه كلمات الأغاني.





بحضور الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، والفنان محمد دسوقى رئيس مركز الهناجر للفنون، ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة، والفنان عصام الشويخ مدير مسرح الميدان، ويأتى ذلك ضمن الاحتفالات المجانية التى تنظمها وزارة الثقافة في رمضان، بهدف بناء الأسرة المصرية ثقافيا والسمو بالذوق الفنى، ويبدأ البرنامج يوميا من التاسعة مساء ويستمر فعالياته حتى 22 رمضان.





يذكر أن برنامج هل هلالك يتضمن اليوم الخميس 24 مايو، مجموعة من الفقرات لفرقة رضا، حيث تقدم باقة متنوعة من أشهر استعراضاتها الفنية التى تميزت بها، إلى جانب فقرات السيرك المحببة لدى الأسرة المصرية، ويعرض أوبريت " الليلة الكبيرة " ويستمر ركن الطفل فى تقديم الورش للأطفال.