عمرو عرفة يكشف تفاصيل آخر أيام علاء ولي الدين

كشف المخرج المصري عمرو عرفة، عن كواليس أخر أيام للفنان الراحل علاء ولي الدين، والتي كشفت أسرار كثيرة عن الفنان الراحل.





عمرو عرفة، نشر صور من كواليس تصوير أخر فيلم للفنان الراحل علاء ولي الدين، عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، وعلق عليه قائلًا: "كنّا بنصور أغنيه في البرازيل و علاء كان بيغني ويقول لما افتح عيني وألاقي الجنه في وشئ وبعدها ب ٢٤ ساعة نزلنا مصر و توفاه الله يا رب تلاقي غنوتك يا حبيبي، كواليس فيلم لم يكتمل".





وأضاف: "عمري ما هنسي المشهد كنّا راكبين مركب في عرض البحر في البرازيل و كان علاء حاطط واكمان في ودنه بيسمع فيه قرآن شال السماعة وقالي قول الدعاء ده ورايا وسبح كتير بكره الجبال والميه تشهد لنا اندهشت من المعلومة بس اندهاشي كان أكبر أول ما رجعنا مصر كإنه كان حاسس انه محتاج شهادتهم".





يُذكر أن علاء ولي الدين، رحل في أول أيام عيد الأضحى عام 2003 الذي وافق 11 فبراير وبعد صلاة العيد، و أصيب الوسط الفني المصري بصدمة كبيرة بعد سماع خبر وفاته عن عمر 40 عامًا.