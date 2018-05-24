مايا دياب تتعرض لحادث يتسبب في إصابتها

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحادث، اصيبت على إثره في كتفها، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن تفاصيل الحادث، حرصت على استعراض إصابتها.





نشرت مايا، صوراً لكتفها الذي وضعت عليه لاصقات طبية، وكتبت معلقة عليها: "انخلع كتفي الحمدلله"، وفي تعليق آخر، اعربت عن شدة احساسها بالألم، وكتبت: "رح موت"، حيث اثارت الصورة قلق محبيها، وتمنوا لها الصحة والسلامة والشفاء العاجل.



