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مايا دياب تتعرض لحادث يتسبب في إصابتها

الخميس 24/مايو/2018 - 07:57 ص
مايا دياب تتعرض لحادث يتسبب في إصابتها
مايا دياب
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الفجر الفني
 
تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحادث، اصيبت على إثره في كتفها، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن تفاصيل الحادث، حرصت على استعراض إصابتها.

نشرت مايا، صوراً لكتفها الذي وضعت عليه لاصقات طبية، وكتبت معلقة عليها: "انخلع كتفي الحمدلله"، وفي تعليق آخر، اعربت عن شدة احساسها بالألم، وكتبت: "رح موت"، حيث اثارت الصورة قلق محبيها، وتمنوا لها الصحة والسلامة والشفاء العاجل.

وتستعد مايا، لتصوير أغنية جديدة بعنوان "بعدو"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، على أن تطلقها خلال الموسم الصيفي المقبل.

يُذكر أن كليب أغنية "صديقة إلي" كان آخر ما طرحته مايا، وذلك بالتزامن مع عيد الحب الماضي، والأغنية من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع هادي شرارة.
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