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تشارليز ثيرون بطلة فيلم عن التحرش بالسيدات

الخميس 24/مايو/2018 - 07:19 ص
تشارليز ثيرون بطلة فيلم عن التحرش بالسيدات
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الفجر الفني
 
تستعد النجمة العالمية تشارليز ثيرون لفيلم جديد تلعب فيه دور المذيعة الأمريكية ميجين كيلى، الذى تعرضت للتحرش أثناء عملها فى شبكة فوكس نيوز الإخبارية من قبل رئيسها السابق روجر أيلز، كما يركز على النساء اللواتى عملن فى القناة، وذلك بحسب موقع independent.
 
الفيلم من إنتاج شركة Annapurna، وتأليف تشارلز رودولف ومن ثيرون ولم يتم الاستقرار عن الاسم النهائى للفيلم حتى الآن.

وتخرج أحداث الفيلم من مذكرات "كيلى" البالغة من العمر 42 عاماً " Settle for More " التى نشرتها فى كتاب عام 2016، حيث عملت كمحامية فى بداية حياتها في "فوكس نيوز" لمدة عشر سنوات، وأصبحت بعد ذلك مذيعة فى الشبكة عبر برنامجها "كيلي فايلز"، كما ذكرت التحرش الجنسى الذى تحملته أثناء العمل مع أيلز، بالإضافة إلى العديد من النساء اللاتى عملن فى قناة "فوكس نيوز" ووجهت لهن نفس التهمة مثل المذيعة جريتشين كارلسون التى رفعت دعوى تحرش ضد أيلز.

وأكدت كيلى فى مذكراتها أنها لم تسلم من تصرفاته أبدا ولم تستسلم لها، وهو ما دفعه لتهديدها بإنهاء التعاقد مع الشبكة، مما جعلها تغادر العمل وتتعاقد مع شبكة أخرى.

يُذكر أن "أيلز" استقال من "فوكس نيوز" فى يوليو 2016 وتسلّم 40 مليون دولار فى اتفاقية خروجه، وتوفى بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاده الـ77 فى العام الماضى بعد سقوطه فى المنزل وإصابة رأسه.
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