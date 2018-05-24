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عامر التوني على موعد مع الجمهور في أمسية صوفية بـ"قبة الغوري"

الخميس 24/مايو/2018 - 07:11 ص
عامر التوني على موعد مع الجمهور في أمسية صوفية بـقبة الغوري
عامر التوني
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صلاح حسن
 
يقود المنشد عامر التوني فرقة المولوية المصرية في أمسية صوفية، تقام في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، في "قبة الغوري".

كما يقام ببيت السحيمي بشارع المعز، أمسية "قراءات فى الشعر الصوفي" لشعراء الصوفية، ويتخللها فقرات لفرقة "حلقة ذكر" للإنشاد والموسيقي الصوفية

يُذكر أن "المولوية المصرية"، هي فرقة موسيقية صوفية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفي، وتأسست على يد منشدها عامر التوني في عام 1994، ويحاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم، ما يؤكد هويتها الثقافية.
المزيد عن: قبة الغوري عامر التوني المولوية المصرية المنشد عامر التوني أمسية صوفية
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