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أحمد السقا لـ أمير كرارة في "كلبش 2": "جايلك يا سليم يا أنصاري"

الخميس 24/مايو/2018 - 05:51 ص
أحمد السقا لـ أمير كرارة في كلبش 2: جايلك يا سليم يا أنصاري
أحمد السقا
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الفجر الفني
 
علق الفنان أحمد السقا، على إصابة الفنان أمير كرارة الذي يجسد دور سليم الأنصاري، في الحلقة الثامنة من مسلسل "كلبش 2"، بطلق ناري أثناء محاولة تهريب الفنان عبدالرحمن أبو زهرة الذي يجسد شخصية "عاكف". 

وكتب السقا مازحًا، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "جايلك يا سليم يا أنصاري".

وظهر السقا كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، حيث أنقذ الفنانين ياسر جلال ومحمد رياض، من موت محقق أثناء مطاردة بعض الأشخاص لهم.
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