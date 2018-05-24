"سيلفي" فتحي عبدالوهاب يخطف صلاح عبدالله في كواليس "عوالم خفية"

شارك الفنان صلاح عبدالله صورة له، رفقة الفنان فتحي عبدالوهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وكتب عبدالله على الصورة: "حاجة كدا تفتح نفسكم عالسحور، حبيبي ملك السيلفي من كواليس مسلسل عوالم خفية".