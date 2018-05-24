"سيلفي" فتحي عبدالوهاب يخطف صلاح عبدالله في كواليس "عوالم خفية"
الخميس 24/مايو/2018 - 05:47 ص
الفجر الفني
شارك الفنان صلاح عبدالله صورة له، رفقة الفنان فتحي عبدالوهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب عبدالله على الصورة: "حاجة كدا تفتح نفسكم عالسحور، حبيبي ملك السيلفي من كواليس مسلسل عوالم خفية".
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