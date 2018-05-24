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"سيلفي" فتحي عبدالوهاب يخطف صلاح عبدالله في كواليس "عوالم خفية"

الخميس 24/مايو/2018 - 05:47 ص
سيلفي فتحي عبدالوهاب يخطف صلاح عبدالله في كواليس عوالم خفية
فتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله
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الفجر الفني
 
شارك الفنان صلاح عبدالله صورة له، رفقة الفنان فتحي عبدالوهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". 

وكتب عبدالله على الصورة: "حاجة كدا تفتح نفسكم عالسحور، حبيبي ملك السيلفي من كواليس مسلسل عوالم خفية".
"سيلفي" فتحي عبدالوهاب يخطف صلاح عبدالله في كواليس "عوالم خفية"
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