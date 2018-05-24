"شابوه عادل إمام".. "تويتر" يحتفل بالزعيم بعد نجاح "عوالم خفية"

احتفى مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالزعيم عادل إمام، بسبب أدائه الرائع في مسلسل "عوالم خفية"، الذي يُذاع خلال شهر رمضان.





وكتب عصام درويش: "شابوه #للزعيم #عادل_امام #عوالم_خفية"، وغردت مريم صليب: "كل حلقة أحلى من اللي قبلها ويتألق الزعيم".





وغردت جاسمين: "أنا من وقت ما اتولدت وأنا بتفرج على عادل إمام وهفضل أتفرج عليه لآخر نفس. زعيم زعيم يعني مش أي كلام. الراجل ده أسطورة والله".



