"شابوه عادل إمام".. "تويتر" يحتفل بالزعيم بعد نجاح "عوالم خفية"
الخميس 24/مايو/2018 - 05:43 ص
الفجر الفني
احتفى مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالزعيم عادل إمام، بسبب أدائه الرائع في مسلسل "عوالم خفية"، الذي يُذاع خلال شهر رمضان.
وكتب عصام درويش: "شابوه #للزعيم #عادل_امام #عوالم_خفية"، وغردت مريم صليب: "كل حلقة أحلى من اللي قبلها ويتألق الزعيم".
وغردت جاسمين: "أنا من وقت ما اتولدت وأنا بتفرج على عادل إمام وهفضل أتفرج عليه لآخر نفس. زعيم زعيم يعني مش أي كلام. الراجل ده أسطورة والله".
مسلسل "عوالم خفية"، بطولة عادل إمام، بشرى، طارق صبري، رانيا فريد شوقي، إخراج وإنتاج رامي إمام.
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