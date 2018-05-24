ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد بث مباشر لمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" علي قناة CBC دراما HD

الخميس 24/مايو/2018 - 05:31 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير علي قناة CBC دراما HD
طباعة
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبدالوهاب، محمد شاهين، وتدور الأحداث في إطار درامي مثير، حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع. لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 5:50:01 AM