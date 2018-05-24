رانيا فريد شوقي ترد على تناول "عوالم خفية" لقصة سعاد حسني

نفت الفنانة رانيا فريد شوقي، اتهام جنجاه عبد المنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، لفريق عمل مسلسل "عوالم خفية"، بتناول قصة شقيقتها في أحداث المسلسل.





وقالت "رانيا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على قناة "دريم"، إن أحداث المسلسل تختلف تمامًا عن قصة حياة سعاد حسني، مشيرة إلى أنه تم اقتباس الطريقة التي قتلت بها السندريلا فقط ولم يُقصد التشبيه.





وأكدت "رانيا"، أن شخصية "مريم رياض"، والتي قامت بتجسيدها، لا تشبه سعاد حسني من قريب أو بعيد، متابعة:" لا الشكل ولا الأداء ولا الستايل حتى شبه سعاد حسني، وماحدش بلغني اني هعمل دورها".





وتابعت: "مريم رياض في المسلسل ابتعدت عنها الأضواء قبل وفاتها وهو ما لم يحدث مع سعاد حسني، وقضايا الفساد التي أدت لمقتل مريم رياض مختلفة عن القضايا التي تسببت في مقتل السندريلا".