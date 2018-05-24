شروط كوبر لتجديد تعاقده مع منتخب مصر





كشف الاعلامي اسلام الشاطر أن شروط الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطني لنجديد تعاقدة خلال الفترة المقبلة أولها أن تكون مدة التعاقد لمدة 4 سنوات تنتهى بإنتهاء مونديال 2022 على أن يتم رفع الراتب الشهر من 90 الف دولار الى 180 الف دولار بزيادة سنوية 10% .





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الاربعاء أن الارجنتيني كوبر سيكون من حقة إضافة أو رحيل أى فرد من الجهاز الفنى بينما العقد سينتهى تلقائيا فى حالتين أولا:" في حالة عدم تأهل المنتخب الوطنى فى البطولة الافريقية 2019 أو عدم تأهل الفراعنة لمونديال 2022 سينتهى العقد مباشراً دون أى شروط جزائية .





وتابع :" مقدم عقد 360 الف دولار الى جانب ثلاث تذاكر فرست كلاس ومثلها سيارات حديثة بالاضافة الى الحصول على 1.5 مليون دولار حال الفوز بالبطولة الافريقية والتأهل لمونديال 2022 الى جانب مليون دولار كشرط جزائي فى حالة رحيلة دون موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم .





وإختتم "الشاطر" شرط كوبر قائلا :" تعيين مساعد أجنبي له بمنتخبات الناشئين والشباب والاولمبي ثم التعامل مع شخص واحد فقط من مجلس ادارة اتحاد الكرة في شئون الكرة وغالبا سيكون المهندس هانى ابو ريدة الى جانب تعيين مسئول عن التسويق والرعاية منعاً لصدام النجوم .





وافق مسئولي اتحاد الكرة على كل شروط الارحنتيني هيكتور كوبر للتجديد للمنتخب الوطنى على أن يتم الاعلان الرسمي عن تجديد التعاقد خلال الايام المقبلة.



