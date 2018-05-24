إسلام حافظ.. قُتل في الجزء الأول فداعب صُناع "كلبش 2" بهذه الطريقة

داعب الممثل إسلام حافظ، الذي شارك في الجزء الأول من مسلسل "كلبش"، صناع العمل وبطله الفنان أمير كرارة، بعد عرض حلقات الجزء الثاني.





حيث كتب "حافظ" عير حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تعقيبا على أحداث المسلسل: "لو كنت لسه عايش والله كنت روحت زورت سليم الانصاري في المستشفى جدع ابن حلال الصراحة".



