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إسلام حافظ.. قُتل في الجزء الأول فداعب صُناع "كلبش 2" بهذه الطريقة

الخميس 24/مايو/2018 - 05:21 ص
إسلام حافظ.. قُتل في الجزء الأول فداعب صُناع كلبش 2 بهذه الطريقة
إسلام حافظ مع أمير كرارة
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سارة إبراهيم
 
داعب الممثل إسلام حافظ، الذي شارك في الجزء الأول من مسلسل "كلبش"، صناع العمل وبطله الفنان أمير كرارة، بعد عرض حلقات الجزء الثاني.

حيث كتب "حافظ" عير حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تعقيبا على أحداث المسلسل: "لو كنت لسه عايش والله كنت روحت زورت سليم الانصاري في المستشفى جدع ابن حلال الصراحة".

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