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المسرح النرويجي يرفض التطبيع مع إسرائيل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 05:17 ص
المسرح النرويجي يرفض التطبيع مع إسرائيل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)
مسؤولة المسرح النرويجي
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سارة إبراهيم
 
أعلنت إدارة المسرح الوطني النرويجي، دعمها للشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان القدس عاصمة إسرائيلية، وذلك بعد اعتذار المسرح عن التعاون مع المسرح الوطني الإسرائيلي عام 2016.

وكانت مسؤولة المسرح النرويجي، صرحت بأنها لم تكن على علم باستخدام إسرائيل للفن والثقافة كأداة لتكذيب شائعات اتصاف الشعب الإسرائيلي بالعنصرية.

جاء ذلك بعد امتناع عدد من الممثليين المسرحيين في النرويج عن العمل، رفضاً للتطبيع مع إسرائيل، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، مما أجبر إدارة المسرح على إنهاء تعاقدها مع "هابيما".

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