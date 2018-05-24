شاهد بث مباشر لمسلسل "اختفاء" علي قناة الحياة HD

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اختفاء" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.





"اختفاء" بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، بسمة، هشام سليم، وتدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.















