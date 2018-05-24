أول تعليق من مخرج "كلبش2" على انتقادات الجمهور

علق المخرج بيتر ميمي، على بعض الانتقادات التي وجهت لمسلسل "كلبش" الجزء الثاني، المعروض حالياً ضمن دراما شهر رمضان، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".





حيث كتب "ميمي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا عادة مش برد على تعليقات لكن بقراها و باخدها باهتمام للتطور و فعلا الحمدلله و بفضله التطور موجود من عمل لاخر و من سنة لاخرى لكن حبيت ارد على بعض التعليقات لان فعلا نسبة مشاهدة كلبش اصبحت فوق المتوقع لدرجة اكبر بكتير كمان من رمضان السابق".





وأضاف "ميمي"، قائلا: "عاكف ابو العز بيتحدث بلهجة صعيدية و ابوه بلهجة بدوية و ده باين من اول حلقة (متبقاش صعيدى زى اللى خلفتك) و هنعرف مين اللى خلفته و ليه مش ابوه اللى رباه حلقة ١٥ و معانا مصحح لهجة بدوى و مصحح لهجة صعيدى للدقة".





وتابع: "ضابط الامن الوطنى ممكن يكون بدقن و شعر طويل عادى جدا و انا راجعت ده بنفسى قبل التصوير من بعض الضباط و قيادات الداخلية و احنا بناخد التصاريح للتصوير فى اماكن حقيقية و حية مثل سجن طرة و مستشفى الشرطة".





وأردف: "وضعية مسك الالى ممكن تكون من الماسورة و اثناء الاشتباك ممكن تكون من الخزنة لسرعة تغيير الخزنة و كان معانا عميد من العمليات الخاصة اثناء تصوير المشاهد ديه و الراجل كان بيدى المحاضرة ديه قدامى للضباط مع العلم ان المدرعات و المركبات و الجنود و الضباط هم حقيقيين من العمليات الخاصة".





وأضاف: "تراك جيم او ثرونس اللى فى اول حلقة ده غلطة غير مقصودة لان احنا فى المونتاج بنحط تراكات عالمية و بعدين بنشيلها فى الميكساج ده بيحصل فى كل الشغل و الحلقة الاولى كان فيها ١٣ تراك من جيم اوف ثرونس تم تغييرهم بموسيقى المسلسل و نسيو واحد سهوا ، و بعتذر على الخطأ الغير مقصود برده لانى طلبت تغييرات فى الحلقة اكتر من مرة كل شوية بعدل فيها و احنا عاملين موسيقى للمسلسل مصر كلها عارفاها من السنة اللى فاتت".





واختتم: "ابن سليم الانصارى بيرضع كراوية مع انه المفروض بيرضع ريد بو ل عادى.. حلقة ٨ انا عيدت المشهد لما روچينا قالت (عمر) بدل (حسام) سهوا و المونتير من ضيق الوقت حط الشوت الغلط سهو".





انا بشكر الناس اللى متابعة المسلسل بدقة شديدة و بشكر فريق العمل (النجوم - الانتاج - المونتاج - التاليف - الميكساج - الموسيقى- الديكور - مساعدين الاخراج) علشان احنا بسببكم بنافس على اعلى مشاهدة للسنة التانية على التوالى بجزء تانى و ده مبيحصلش





و (كلبش٢) بما فيه من اكشن و ضخامة انتاجية هيكون ولا حاجة بالنسبة للمشروع اللى تم تحديده للعام المقبل رمضان ٢٠١٩ و اللى هيكون الاضخم عربيا و بيضم مجموعة من نجوم عالميين من انتاج شركة سينيرجى ان شاءلله

ادعولنا بقى احنا بنحاول نطور الصناعة و انتظرو حرب كرموز فى مصر و الخليج و اوروبا (ايطاليا - المانيا- لندن).



