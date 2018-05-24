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رمضان عبدالمعز: من أراد أن تستجاب دعوته فليفعل هذا الأمر

الخميس 24/مايو/2018 - 06:11 ص
رمضان عبدالمعز: من أراد أن تستجاب دعوته فليفعل هذا الأمر
الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز
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نعيم يوسف
 
قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن من أراد أن تستجاب دعوته، عليه أن يفرج عن معسر، مستشهدا بالحديث القائل: "من أراد أن تستجاب دعوته، وتكشف كربته، فليفرج عن معسر".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الله يحب الإنسان أن يكرم الآخرين ويرحمهم، وإذا أراد الشخص أن يرزقه الله، عليه هو أن يرزق الناس.
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