رئيس مركز الخليج: "هيومن رايتس ووتش" تعمل ضد الدولة المصرية



وأضاف في تصريحات تلفزيونية، المنظمة تفعل ذلك لأن جماعة الإخوان سيطرت على أربعة منظمات دولية، وهي هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وهيومن رايتس مونيتور، ولجنة حقوق الإنسان.



وتابع أن الجماعة استطاعت أن تفعل ذلك بتمويل قطري، لإحداث فوضى في جمهورية مصر العربية.

قال بلال الدوي، رئيس مركز الخليج للدراسات السياسية، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" من فترة وهي تعمل ضد الدولة المصرية، وتنطق بما ينطق به جماعة الإخوان.