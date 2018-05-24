ضياء السيد: محمد إبراهيم كان أفضل من صلاح

أكد ضياء السيد، المدير الفني لنادي نجوم المستقبل، أنه كان يتوقع مستقبل جيد لصانع ألعاب الزمالك ويعتبره كان أفضل من محمد صلاح و"سابق سنه".

وأوضح السيد خلال تصريحاته لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "ltc" أنه حزين للغاية على ما وصل إليه محمد إبراهيم وعدم انضمامه لقائمة المنتخب المسافرة لروسيا مع مجموعة الشباب الذين دربهم أيام منتخب الشباب.

قال مدرب منتخب مصر السابق:"إبراهيم قضى معي فترة مميزة وسابق جيله وكان أفضل من محمد صلاح في الناشئين ويأتي بعده عمر جابر ومحمد حمدي زكي وأحمد توفيق".

وأشار السيد إلى أن جيل منتخب مصر الحالي "محظوظ" ومستواه مميز للغاية وكان يتوقع تألقهم في المستقبل وقت وجودهم معه في منتخب الشباب.