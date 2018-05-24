ريهام عبدالغفور تُهرب مخدرات.. ووليد فواز يحبس زوجته في "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الرحلة" استغلال صلاح لرانيا "ريهام عبدالغفور"، في تهريب مخدرات دون أن تعرف بداخل طفلتها، وحينما يقرأ الإعلان الذي وضعته كارما للبحث عن الطفلة يتصل بها ويخبرها بمعرفته طريقها.





وعلى الجانب الأخر يحبس آدم "وليد فواز" زوجته سارة "مي سليم"، في المنزل طوال الليل، ويحاول كتابة قصته حيث بناها على الفيديوهات التي أخذها من الفلاشة التابعة لرانيا، والتي كان فحواها تعذيب أسامة "باسل خياط" لبعض الفتيات.





ويقرر أسامة شراء منزل العائلة من بنات عمه، فهم يريدون بيعه والعودة إلى أمريكا، بينما يطلب مالك "إيهاب فهمي" الزواج من كريمة "حنان مطاوع" وتخبره بإمهالها فرصة للتفكير.





"الرحلة" من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنا مطاوع، وليد فواز، مي سليم، ثراء جبيل ومن إخراج حسام علي.