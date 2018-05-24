حسن الرداد ينتحل شخصية الضابط "محسن ممتاز" في "عزمي وأشجان" (صور)
الخميس 24/مايو/2018 - 04:02 ص
سارة إبراهيم
شهدت أحداث الحلقة السابعة من المسلسل الكوميدي "عزمي واشجان"، انتحال الفنان حسن الرداد، شخصية "محسن ممتاز" ضابط المخابرات المصرية، التي جسدها الفنان يوسف شعبان، في مسلسل "رأفت الهجان".
واستخدم "الرداد" مظهر مقارب لشخصية "محسن ممتاز"، خلال أحد المشاهد الذي تقمص خلالها شخصية مساعد وزير الداخلية، للنصب على مديرة المدرسة "أشجار البلحاوي" التي تجسدها الفنانة رجاء الجدواي.
"عزمي وأشجان" يدور في إطار كوميدي، حول عصابة نصب يكونها زوجان بهدف الحصول على الأموال، وهو من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين أمين، أحمد سلطان، وإخراج إسلام خيري.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عزمي وأشجان سينما رمضان 2018 دنيا سمير غانم دراما رمضان 2018 دراما حسن الرداد بث مباشر الفنان حسن الرداد الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم