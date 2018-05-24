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حسن الرداد ينتحل شخصية الضابط "محسن ممتاز" في "عزمي وأشجان" (صور)

الخميس 24/مايو/2018 - 04:02 ص
حسن الرداد ينتحل شخصية الضابط محسن ممتاز في عزمي وأشجان (صور)
حسن الرداد
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سارة إبراهيم
 
شهدت أحداث الحلقة السابعة من المسلسل الكوميدي "عزمي واشجان"، انتحال الفنان حسن الرداد، شخصية "محسن ممتاز" ضابط المخابرات المصرية، التي جسدها الفنان يوسف شعبان، في مسلسل "رأفت الهجان".

واستخدم "الرداد" مظهر مقارب لشخصية "محسن ممتاز"، خلال أحد المشاهد الذي تقمص خلالها شخصية مساعد وزير الداخلية، للنصب على مديرة المدرسة "أشجار البلحاوي" التي تجسدها الفنانة رجاء الجدواي.

"عزمي وأشجان" يدور في إطار كوميدي، حول عصابة نصب يكونها زوجان بهدف الحصول على الأموال، وهو من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين أمين، أحمد سلطان، وإخراج إسلام خيري.
حسن الرداد ينتحل شخصية الضابط "محسن ممتاز" في "عزمي وأشجان" (صور)
حسن الرداد ينتحل شخصية الضابط "محسن ممتاز" في "عزمي وأشجان" (صور)
حسن الرداد ينتحل شخصية الضابط "محسن ممتاز" في "عزمي وأشجان" (صور)
حسن الرداد ينتحل شخصية الضابط "محسن ممتاز" في "عزمي وأشجان" (صور)
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