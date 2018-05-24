ضياء السيد: البدري حاسب على "المشاريب" بسبب خسارته أمام الزمالك

يرى ضياء السيد، المدير الفني لنادي نجوم المستقبل، أن المدير الفني الأجنبي هو الخيار الأمثل للأهلي والزمالك لكن ذلك لا يمنع أن المدربين المصريين حققوا انجازات مع القطبين في السابق.

وقال "السيد" خلال تصريحاته لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "ltc" أن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي قدم أفضل أداء ونتائج هذا الموسم لكنه "اتحاسب على مشاريب نتائجه السلبية أمام الزمالك والأسيوطي والترجي وكمبالا سيتي".

وأكد السيد أنه عرض عليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي لكنه رفض بسبب تجديد عقده كمدير فني للاتحاد الإماراتي، مشيرا إلى أنه يرفض العمل مع أي مدرب أجنبي للمارد الأحمر في حالة اختياره لهذا المنصب.