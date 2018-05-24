أحمد فهمي و"السعدني" ضيفا شرف "ليلة هنا وسرور" لـ محمد عادل إمام
الخميس 24/مايو/2018 - 03:25 ص
الفجر الفني
يشارك النجم أحمد فهمى كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ليلة هنا وسرور" بطولة النجم محمد عادل إمام، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، وكتبه مصطفى صقر ومحمد عز، ويخرجه حسين المنباوى، ويشارك فى العمل أيضا الفنان أحمد صلاح السعدنى كضيف شرف فى العمل بجانب محمد عادل إمام.
وانتهى مخرج العمل حسين المنباوى من التصوير نهائيا قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة من أجل تسليمه للجهة المنتجة، وإرسال النسخ الأخيرة للسينمات.
وفى سياق مختلف يواصل أحمد فهمى تصوير لفيلمه الجديد بعنوان "الكويسين"، ومن المقرر طرحه فى دور العرض فى عيد الأضحى، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد فتحى، تارا عماد، أسماء أبو اليزيد، أكرم الشرقاوى، عمرو وهبة، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى، برئاسة أحمد بدوى.
"ليلة هنا وسرور" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، يقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.