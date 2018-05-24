أحمد فهمي و"السعدني" ضيفا شرف "ليلة هنا وسرور" لـ محمد عادل إمام

يشارك النجم أحمد فهمى كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ليلة هنا وسرور" بطولة النجم محمد عادل إمام، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، وكتبه مصطفى صقر ومحمد عز، ويخرجه حسين المنباوى، ويشارك فى العمل أيضا الفنان أحمد صلاح السعدنى كضيف شرف فى العمل بجانب محمد عادل إمام.





وانتهى مخرج العمل حسين المنباوى من التصوير نهائيا قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة من أجل تسليمه للجهة المنتجة، وإرسال النسخ الأخيرة للسينمات.



