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انفراد.. حركة تنقلات محدودة بمباحث القاهرة (أسماء)

الخميس 24/مايو/2018 - 03:19 ص
انفراد.. حركة تنقلات محدودة بمباحث القاهرة (أسماء)
مديرية أمن القاهرة
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هبة عبد الحفيظ
 

قالت مصادر أمنية لـ "الفجر"، إنه صدرت منذ قليل حركة تنقلات شملت بعض ضباط البحث والنظام بأقسام مديرية أمن القاهرة.

 

وجاءت حركة التنقلات كالتالي:

 

المقدم خالد سيف من رئيس مباحث قصر النيل إلى رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر.

 

المقدم وائل غانم من قسم أول مدينة نصر إلى رعاية الأحداث

 

المقدم أحمد قدري من رئيس مباحث الموسكي إلى قصر النيل.


الرائد عمرو السعيد من معاون الدرب الأحمر رئيسًا للموسكي.


كما تم نقل النقيب حسام فؤاد من مدينة نصر لمكتب السيارات.

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