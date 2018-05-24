داعية: النبي اتخذ موقفا حاسما من التحرش بالنساء



وأوضح ببرنامجه "يوم في حياة النبي"، أن سيدة مسلمة ذهبت لكي تبيع مصوغاتها لدى صائغ يهودي، فطلبوا منها أن تكشف وجهها فرفضت، فقام الرجل بربط ثيابها من الخلف في الكرسي الذي كانت جالسة عليه، وعندما قامت من على الكرسي، انكشفت عورتها.



وتابع أن أحد المسلمين رأى ذلك، فقام بقتل الرجل، فقام اليهود بقتله، وعندما علم النبي بذلك حاصر بني قينقاع، وقام بتهجيرهم من هذا المكان.

كشف الداعية الإسلامي عمرو مهران، أن النبي اتخذ موقفا حاسمًا من التحرش بالنساء منذ 1400 سنة.