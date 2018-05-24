هشام ماجد يتصدر الأفيش الدعائي الأول لـ"قلب أمه"

طرح المنتج أحمد السبكي الأفيش الدعائي الأول لفيلمه الجديد "قلب أمه"، بطولة هشام ماجد وشيكو، والمقرر طرحه رسميًا للجمهور فى موسم عيد الفطر المقبل، وشهد الأفيش ظهور هشام ماجد بمفرده متصدرًا للأفيش، وخلفه النصف الثانى من جسد شيكو دون أن يظهر وجهه.





فيلم "قلب أمه" من إنتاج أحمد السبكى وإخراج عمرو صلاح، ومن بطولة هشام ماجد وشيكو وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ثورت ومحمود الليثى ونور قدرى وأحمد سلطان.





يذكر أن آخر عمل جمع الثنائى شيكو وهشام ماجد كان فيلم "حملة فريزر"، وشارك فى بطولته كل من بدرية طلبة وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ونسرين أمين إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكى.