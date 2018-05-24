محمد إبراهيم: عدم تواجدي مع المنتخب "نصيب"





أكد محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي الزمالك أنه كان يتمنى تمثيل منتخب مصر في بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا، مشيرا إلى أنه يثق في قدرات لاعبي المنتخب.





قال إبراهيم خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "الغندور والجمهور" أن عدم تواجده مع المنتخب التي ستشارك في كأس العالم بروسيا "نصيب".





وأشار لاعب الزمالك إلى أنه تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به ويخوض حاليا فترة إعداد قوية ليكون جاهز للمشاركة مع القلعة البيضاء في بداية الموسم الجديد.



