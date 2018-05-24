كريستيانو رونالدو يتحدث عن محمد صلاح قبل موقعة نهائي الأبطال (فيديو)

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، عن منافسه في نهائي دوري الأبطال ونجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح.

وقال رونالدو لشبكة "بي تي سبورت": "لا أرى أي تشابه بيني وبين محمد صلاح. هو يلعب بالقدم اليسرى وأنا ألعب بالقدم اليمنى، أنا طويل وهو أقصر مني".

وأضاف: "أنا ألعب بالرأس وهو لا، نحن لاعبين مختلفين وهو لا يشبهني. الجميع يريد المقارنة بيني وبين أي لاعب، ولكنني مختلف عن أي لاعب".

وأكمل الدون "صلاح قدم موسما رائعا في دوري الأبطال وفي الدوري الإنجليزي، لكننا سنرى من سيفوز يوم السبت".

ويصطدم ريال مدريد بمنافسه ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال، الذي تستضيفه العاصمة الأوكرانية كييف.

محمد صلاح أحرز 43 هدفا مع الريدز هذا الموسم، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما سجل في دوري الأبطال 11 هدفا، بفارق أربعة أهداف عن رونالدو.