مجلس إدارة الاتحاد السكندري يعتمد تشكيل قطاع الناشئين





اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تشكيل قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضى 2018_2019.

و ذلك على النحو التالى : -

عادل البابلي (مستشار القطاع)

السيد كروان (مشرف عام القطاع)

- قطاع البطولات والمنافسات:

محي عثمان (مدير فني)

صلاح عرفة (رئيس القطاع)

هاني سرور (حراسة المرمى)

محمد مكى (إداري)

- قطاع البراعم:

عصام ربيع (مدير فني)

حسن مرسي (رئيس القطاع)

يوسف طاهر (حراسة المرمى)

سعيد الشامي (إداري)

- قطاع الأكاديميات:

أشرف يحيى (المشرف العام)

وحيد حسن (منسق)

الجارم ( مدير فني)

عيد أحمد (رئيس قطاع)

سعيد عبد الغفار (إداري)





كما تقرر تشكيل لجنة لاختبارات الناشئين الجدد لكرة القدم لموسم 2018_2019 من مدربي القطاعات التي تم تعينهم.