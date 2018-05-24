مجلس إدارة الاتحاد السكندري يعتمد تشكيل قطاع الناشئين
الخميس 24/مايو/2018 - 02:42 ص
محمد عبد الفتاح
اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تشكيل قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضى 2018_2019.
و ذلك على النحو التالى : -
عادل البابلي (مستشار القطاع)
السيد كروان (مشرف عام القطاع)
- قطاع البطولات والمنافسات:
محي عثمان (مدير فني)
صلاح عرفة (رئيس القطاع)
هاني سرور (حراسة المرمى)
محمد مكى (إداري)
- قطاع البراعم:
عصام ربيع (مدير فني)
حسن مرسي (رئيس القطاع)
يوسف طاهر (حراسة المرمى)
سعيد الشامي (إداري)
- قطاع الأكاديميات:
أشرف يحيى (المشرف العام)
وحيد حسن (منسق)
الجارم ( مدير فني)
عيد أحمد (رئيس قطاع)
سعيد عبد الغفار (إداري)
كما تقرر تشكيل لجنة لاختبارات الناشئين الجدد لكرة القدم
لموسم 2018_2019 من مدربي القطاعات التي تم تعينهم.