مناقشة المجموعة القصصية "تيك آوي" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

استضافت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسرمصطفى عثمان مدير المكتبة العرض الفنى للمجموعة القصصية "تيك آوى" فى العاشرة من مساء الأربعاء 23 مايو 2018 للكاتب والأديب نبيل صلاح الدين.





قام المؤلف بعرض بعض من مجموعته القصصية وتناول التعليق عليها كل من الدكتور محيى عبدالحى والدكتور عبدالقادر الهوارى والكاتب والناقد حزين عمر.





وتأتى المجموعة القصصية "تيك آوى" فى قالب أدبى جديد فى شكل واقعى من داخل المجتمع المصرى لمعالجة المشكلات التى ظهرت مؤخرا فى القرن العشرين بسبب التحولات المجتمعية الأخيرة.