محمود البزاوي يستنجد بـ"السقا" لإنقاذ سليم الأنصاري في "كلبش٢"

استجد الفنان محمود البزاوي بالفنان أحمد السقا للمشاركة في مسلسل "كلبش ٢" لإنقاذ سليم الأنصاري والدي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، وذلك بعد ظهور السقا في مسلسل "رحيم" لمساعدة رحيم والدي يلعب دوره الفنان ياسر جلال.





‏ونشر "البزاوي" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة لسليم الأنصاري بعد إطلاق النار عليه من جانب بعض الجماعات الإرهابية، وكتب: "يا سقا تعالى انقذنا زي ما انقذت رحيم". ⁦‪





مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف باهر دويدار.