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عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة للسودان بمطار الأقصر الدولي

الخميس 24/مايو/2018 - 02:51 ص
عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة للسودان بمطار الأقصر الدولي
مطار الأقصر الدولي
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طاهر الحساني
 
هبطت منذ لحظات، طائرة اضطراريًا بمطار الأقصر الدولي، وذلك بعد ارسالها نداء استغاثة لسلطات المطار.

وقال مصدر مسؤول بمطار الأقصر الدولي، إن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، القادمة من مطار القاهرة الدولي، والمتجه إلى دولة السودان، بعثت بنداء استغاثة لسلطات المطار، تطالب بالهبوط اضطراريًا.

وأوضح أن سلطات المطار سمحت للطائرة بالهبوط على الفور، بالمنطقة المعزولة، فيما توجه محافظ الأقصر محمد بدر، واللواء طارق علام مدير الأمن، لمتابعة الأمر، لمعرفة السبب وراء هبوطها المفاجئ.
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