ظهور متميز لـ ناصيف زيتون في "الهيبة العودة" يقلب "السوشيال ميديا" (فيديو وصور)

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل "الهيبة العودة" عن ظهور نجم الغناء السوري ناصيف زيتون، والذي يغني تتر المسلسل "مجبور".





ويعتبر ظهور ناصيف على طريقة "كاميو" لأول مرة تستخدمها شركات الانتاج في العالم العربي، وقد أحدثت انقلابا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن أغنية المسلسل حققت حتى الآن 49 مليون مشاهدة.





وجاء المشهد بين ناصيف وتيم صامت وعليه أغنية "مجبور"، وبينهم العديد من النظرات وكأن ناصيف يطمئن جبل بسبب كثرة الهموم التي يحملها.





مسلسل الهيبة حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الاسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وعبدو شاهين و اويس مخللاتي وإخراج سامر البرقاوي.



